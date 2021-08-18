Гани заявил, что его вынудили покинуть Афганистан

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Бежавший из Афганистана президент Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития и предотвратить катастрофу. Об этом он заявил в среду, 18 августа, в видеообращении в Facеbook.

"Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице. <...> Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы вошли в столицу", – рассказал Гани.

Политик отметил, что представители запрещенного в РФ движения "Талибан" обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.

"Службы безопасности сообщили мне, что против меня готовится заговор, угрожавший жизни", – заявил Гани.

Сообщалось, что президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну, приняли на своей территории власти Объединенных Арабских Эмиратов. Он эту информацию подтвердил.

"Я в [Объединенных Арабских] Эмиратах, но в ближайшем будущем вернусь в свою страну", – сказал Гани, указав, что до возвращения на родину "ведет консультации с другими".

Ашраф Гани заявил, что будет продолжать усилия для достижения справедливости для афганского народа.

Также политик опроверг появившуюся ранее информацию в СМИ о том, что он украл из казны 169 миллионов долларов.

"Обвинения в том, что я взял деньги, абсолютно ни на чем не основаны, это ложь", – сообщил он.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

