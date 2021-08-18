Президент Афганистана Гани находится в ОАЭ – СМИ

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Президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну после захвата Кабула запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан", приняли на своей территории власти Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на министерство иностранных дел ОАЭ.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях", – говорится в сообщении.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

По заявлению афганского посла в Таджикистане Зохира Агбара, бежавший из Афганистана Гани похитил из государственной казны 169 миллионов долларов. По словам дипломата, побег президента – предательство страны и нации.