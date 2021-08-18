Эксперт оценил перспективы развития ситуации в Афганистане

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Запрещенное в России террористическое движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, будет стараться выглядеть цивилизованным участником международного сообщества, параллельно осуществляя политику террора внутри страны, считает бывший советник афганского правительства по вопросам образования Габриэле Маничча. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вероятно, они будут действовать обеими руками: одна ведет диалога и выглядит почти цивилизованно на международном уровне, а другая уничтожает компромиссы со старым режимом, держит женщин взаперти и проводит на территории террор", – заявил он.

Как пояснил итальянский эксперт, пока захват власти в Афганистане, вероятно, кажется талибам своей величайшей победой, однако наиболее важным является вопрос, смогут ли они управлять страной без влияния Саудовской Аравии.

Также Маничча отметил, что после ухода из Афганистана Соединенные Штаты потеряли последних союзников данном регионе. По его мнению, это автоматически привлечет внимание новых игроков к этой части мира.

"Пакистан в значительной степени внедрен в афганское суннитское общество, шиитский Иран продолжит держать открытыми двери и влиять на потоки торговли и миграции в мусульманскую Турцию, которая вместе с Россией и Китаем становится покровительницей новых геополитических активов на обширной территории, простирающейся от Афганистана до Ливии", – предположил Маничча.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Запад оставляет за собой в Афганистане очередной гуманитарный и политический кризис. По ее словам, гуманитарная обстановка в Афганистане, а также ситуация с падением людей с военно-транспортных самолетов США показывают истинное отношение Запада к правам человека.

15 августа запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.

