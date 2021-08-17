Сенатор заявил о необходимости помочь Афганистану без вмешательства во внутренние дела

Фото: ТАСС/AP/Jafar Khan
Новая гражданская война в Афганистане может разгореться независимо от действий новой власти, мировое сообщество должно оказать помощь жителям страны, не вмешиваясь в афганские внутренние конфликты, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Вне зависимости от характера будущего режима (который, впрочем, легко предсказуем с учетом опыта 1996–2001 годов) афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны и на этнической, и на конфессиональной, и на политической почве. Вмешиваться извне во внутриафганские передряги с учетом печального опыта британской, советской и американской империй я бы никому не советовал", – написал сенатор в своем Facebook.
Косачев подчеркнул, что мировое сообщество обязательно должно оказывать помощь жителям Афганистана, несмотря на "наломанные американцами и их ставленниками в одиночку дрова". Также он полагает, что мировые лидеры должны сформировать и объяснить некие "правила поведения" в регионе.
"По ощущению (и по первым действиям талибов, стремящихся демонстрировать "цивилизованность"), это может быть услышано в отличие от призывов издалека", – отметил он.
По словам Косачева, странам необходимо помнить, что власть в Афганистане захватили "не сильно просвещенные и оттого совершенно не прогрессивные" фундаменталистские силы.
15 августа запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.
Из Афганистана бегут гражданские и военные
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