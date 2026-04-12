Продажи энциклопедий о космосе выросли вдвое в преддверии Дня космонавтики

Фото: 123RF.com/omorika

В преддверии Дня космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, россияне стали заметно чаще покупать тематические товары. Например, продажи энциклопедий о космосе за год выросли в два раза. Результатами исследования аналитики маркетплейса "Мегамаркет" поделились с Москвой 24.

По данным специалистов, уже второй год подряд в марте спрос на тематические товары остается относительно стабильным. При этом рост начинается в первую неделю апреля, когда количество заказов увеличивается на 5–9%. Максимальные показатели фиксируются 6 апреля – в этот день спрос превышает средние значения на 8–9%.

Значительную долю продаж формируют детские товары, на которые приходится около 17% всех заказов в категории. Наибольшей популярностью пользуются ночники в космическом стиле, конструкторы, игровые наборы и пазлы.

В то же время интерес к теме космоса выходит за рамки детского сегмента. Покупатели активно приобретают тематическую посуду, светильники с эффектом звездного неба, а также познавательную литературу. В частности, продажи энциклопедий о космосе за год выросли в два раза.

Спрос фиксируется по всей стране, однако лидерами по количеству заказов в нынешнем году стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Пензенская области, а также Приморский край. Основную аудиторию составляют женщины – 58% покупателей, доля мужчин – 42%. Наиболее активной возрастной группой оказались пользователи от 26 до 35 лет.

Ранее сообщалось, что праздничную программу ко Дню космонавтики подготовили на Северном и Южном речных вокзалах столицы. Там пройдут мастер-классы и творческие занятия, покажут фильмы о космосе. Для участия в некоторых событиях необходимо заранее зарегистрироваться.