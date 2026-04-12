Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
12 апреля, 08:41

Происшествия

Пятно нефтепродуктов замечено в 11 км от берега Анапы

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Пятно нефтепродуктов было найдено в 11 километрах от побережья Анапы. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пятно, замеченное в акватории Черного моря, направляется в сторону береговой линии Анапа – Витязево. Специалисты уже обработали радужную пленку биосорбентом, потратив на эти работу около 45 килограмм материалов.

Кроме того, были установлены боновые заграждения. Эксперты предполагают, что пятно нефтепродуктов могло появиться из-за последствий атак БПЛА на корабли и портовую инфраструктуру, из-за повреждения которых в море могла вылиться небольшая часть горючего.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом в конце 2024 года, когда произошло крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. В этом году черноморские пляжи в районе Керченского пролива хотят открыть к 1 июня 2026 года. По словам вице-премьера Виталия Савельева, на данном участке убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал эффективным эксперимент по отсыпке песка с ближайших карьеров на пляж в поселке Витязево. Эти мероприятия собирались применить на иных загрязненных пляжах Анапы. По рекомендации Роспотребнадзора толщина дополнительного слоя песка на пляжах должна составлять не менее 50 сантиметров.

Помимо этого, Кондратьев сообщил, что пробы воды в Черном море и грунта на 8 галечных пляжах Анапы, которые ранее были исключены из "опасной зоны" после ЧС с танкерами у Керченского пролива, соответствуют санитарным нормам. В связи с этим данные территории планируют подготовить к началу туристического сезона.

Анапа восстановит 12 км песчаных пляжей к 1 июня

происшествияэкологиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика