Родственники погибших туристов группы Дятлова хотят возобновить расследование

Родные туристов группы Дятлова, погибших в 1959 году, требуют возбуждения нового уголовного дела и проведения полноценного расследования, заявил адвокат потерпевшей стороны. Подробности – в материале Москвы 24.

Полноценное расследование

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Родственники членов группы Игоря Дятлова, погибших на Северном Урале в 1959 году, намерены добиться возбуждения нового уголовного дела, сообщил адвокат Евгений Черноусов. Он представляет интересы Татьяны Перминовой, сестры Дятлова, а также нескольких других родственников туристов.

По словам правозащитника, его клиенты хотят добиться полноценного расследования, которое сможет пролить свет на причину трагедии.





Евгений Черноусов адвокат По делу были проведены судебно-медицинские экспертизы, вскрытие девяти тел погибших туристов. К актам вскрытия по каждому уголовному делу в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы, а также гистология. <...> Но они не приложены. Значит, они не были проведены.

По мнению адвоката, недостающие экспертизы и могли бы указать на возможную причину гибели туристов. Помимо этого, родственники намерены потребовать от федеральных телеканалов прекратить трансляции программ, в которых рассказано о теориях произошедшего, не соответствующих действительности, добавил Черноусов.

Загадочная гибель

Фото: мемориал группы Дятлова. ТАСС/URA.RU/Владимир Жабриков

Девять лыжников из турклуба Уральского политехнического института отправились в поход под руководством студента пятого курса Игоря Дятлова и погибли в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года.

Группа состояла из пяти студентов, трех инженеров и инструктора турбазы. По официальным данным, большая часть из них замерзла, при этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы и повреждения.

Происшествие породило множество версий, в том числе конспирологических. Среди причин называлось нападение беглых заключенных, обрушение снега на палатку, гибель от рук местных жителей, воздействие ядовитого газа или радиации, а также возможная ссора между туристами, паранормальные явления и даже испытания военной техники.

В феврале 2019 года Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу из-за обращений от родственников туристов, интереса СМИ и общественности. В итоге 11 июля 2020-го заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрей Курьяков рассказал журналистам, что группа Дятлова погибла из-за схода лавины.





Андрей Курьяков заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину.

Курьяков подчеркнул, что вопрос о причинах гибели группы закрыт.

Однако версия столкнулась с критикой общественности. Скептики заявили, что склон холма, на котором туристы установили палатку, был слишком пологим, поэтому там якобы не могло скопиться достаточное количество снега для внезапного схода лавины. Многие обращали внимание и на информацию о травмах на теле туристов: по их мнению, подобные повреждения не типичны для таких ситуаций.

В январе 2021-го швейцарские ученые попытались объяснить возможные нестыковки. Исследователи учитывали не только топографию местности, но и особенности структуры снежного покрова. Они пришли к выводу, что туристы выбрали для установки палатки крайне неудачное место: она была разбита на одном из самых крутых участков холма. Кроме того, группа Дятлова выкопала яму для ее установки. Этими действиями они могли нарушить целостность твердого слоя снега, который мешал остальной толще двигаться вниз по склону.



(или "падающих ветров" – потоков воздуха, которые двигаются вниз по склонам гор под воздействием силы тяжести. – Прим. ред.) на той части холма, которая нависала над палаткой, оказалось очень много снега. Через некоторое время там появилась трещина, и снежный пласт раскололся.

Александр Пузрин профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), один из авторов исследования Если бы Дятлов и его группа не очистили часть склона холма от снега при установке палатки, никакой трагедии бы не случилось. Это было главной, но не единственной причиной начала лавины. Из-за сильных катабатических ветровна той части холма, которая нависала над палаткой, оказалось очень много снега. Через некоторое время там появилась трещина, и снежный пласт раскололся.

По мнению исследователей, лавина начала двигаться не сразу. Сход произошел позже, из-за того что разрушенный пласт покрылся еще большим количеством снега. В результате вся толща обрушилась на палатку со спящими туристами.

