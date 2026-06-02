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02 июня, 09:41

Происшествия

Семьи погибших из группы Дятлова хотят добиться возбуждения нового дела

Фото: dyatlovpass.com

Семьи туристов группы Игоря Дятлова, погибших в горах Свердловской области в 1959 году, намерены добиться возбуждения нового уголовного дела. Об этом ТАСС заявил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Дятлова Татьяны Перминовой и нескольких других родственников погибших.

По словам собеседника агентства, в рамках расследования были назначены судебно-медицинские исследования и вскрыты тела девяти погибших туристов. Однако юрист отметил, что к протоколам вскрытия, составляемым по каждому уголовному делу, в обязательном порядке должны прилагаться результаты химических анализов и гистологических исследований.

Поскольку таких документов обнаружено не было, юрист сделал вывод, что соответствующие экспертизы фактически не проводились. При этом он подчеркнул, что эти исследования могли бы помочь установить точную причину смерти путешественников.

Черноусов уточнил, что родные погибших также будут требовать от телеканалов прекратить показ эфиров с теориями о гибели туристов.

В феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен погибли девять туристов-лыжников турклуба Уральского политехнического института. Группа отправилась в поход под руководством студента пятого курса Дятлова.

По официальным сведениям, большинство путешественников замерзли, однако у некоторых были выявлены серьезные травмы, которые и стали причиной смерти. Рассматривались различные версии ЧП. После проведения проверки Генпрокуратура объявила, что группа Дятлова погибла в результате схода лавины.

На перевале Дятлова установили необычную скульптуру в память о трагедии

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