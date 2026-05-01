Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 05:59

Происшествия

Спасатели обнаружили тело последнего туриста, попавшего под лавину в Бурятии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Спасатели нашли тело последнего туриста, ставшего жертвой схода лавины на Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба регионального агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).

Отмечается, что речь идет о мужчине 1985 года рождения. Тело было передано представителям МВД РФ.

На данный момент поисково-спасательные работы на месте ЧП полностью завершены.

Инцидент на горе Мунку-Сардык произошел в пятницу, 24 апреля. Туристическая группа из 7 человек, которая, предварительно, не была зарегистрирована в МЧС, совершала восхождение к пику Конституции. В какой-то момент на перевале "26-го партийного съезда" на них сошла лавина.

Трое оказались в стороне от схода, но получили травмы. Они смогли сообщить о ЧП по рации. Остальных туристов накрыло лавиной.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика