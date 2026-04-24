В зоне схода лавины в Бурятии находились 7 человек

Тургруппа из семи человек оказалась в зоне, где сошла лавина в горах на западе Бурятии, заявили в управлении Следственного комитета РФ по региону.

Предварительно установлено, что группа, которая шла к пику Конституции, была не зарегистрирована. Сход лавины на участников похода случился на одном из перевалов. Три человека из группы были в стороне от места ЧП. Они получили травмы, но смогли сообщить по рации о произошедшем. При этом четыре человека могут оставаться под снегом.

Сейчас рядом с местом случившегося находятся сотрудники Следственного комитета. Они проводят действия в рамках уголовного дела о гибели красноярских туристов при спуске с пика Мунку-Сардык. Если сведения о пострадавших будут подтверждены, то на месте организуют комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины ЧП.

О сходе снежной массы на перевале "26-го партийного съезда" на горе Мунку-Сардык стало известно 24 апреля. Устанавливаются личности тех, кто мог оказаться под лавиной. На место происшествия выдвинулись спасатели.

