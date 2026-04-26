Свыше 3 тысяч кубометров загрязненного грунта после атаки БПЛА собрано в Туапсе

Специалисты собрали более 3 тысяч кубометров грунта, загрязненного нефтепродуктами после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на морской терминал в Туапсе, сообщил оперштаб региона в MAX.

Уточнялось, что в ликвидации последствий задействованы 26 единиц техники и более 130 человек, включая сотрудников ГУ МЧС по Краснодарскому краю, службы "Кубань-СПАС" и других организаций.

Также отмечалось, что на береговой линии ведется постоянный мониторинг возможных выбросов, при этом загрязнение сейчас носит локальный характер. Параллельно продолжается очистка города от сажи и продуктов горения.

В оперштабе добавили, что в понедельник, 27 апреля, для уборки грунта планируется привлечь дополнительное количество техники и людей от "Кубань-СПАС". К работе могут присоединиться волонтеры.

Украинские дроны атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первых ударов погибли 2 человека, в числе которых – 14-летняя школьница.

Также были повреждены несколько объектов, включая 3 социально значимых. Зафиксированы разрушения на контактном полотне железной дороги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

В результате второй атаки погиб один человек, а также произошел пожар на морском терминале. Позднее на территории города вместе с дождем выпали продукты горения.