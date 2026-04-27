00:33

Происшествия

Глава Минобороны Мали погиб во время атаки террористов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Руководитель Минобороны Мали Садио Камара погиб в ходе атаки террористов на его резиденцию. Об этом сообщил пресс-секретарь местного правительства Исса Кулибали в эфире канала ORTM.

Кулибали уточнил, что Камара вступил в перестрелку с нападавшими и убил нескольких из них, однако был ранен и госпитализирован в больницу, где позднее скончался.

25 апреля отряды вооруженных группировок совершили серию нападений в столице Мали Бамако и прилегающих районах. Например, около 250 боевиков атаковали аэропорт Бамако-Сену и находящуюся рядом военную базу.

Войска Мали отразили атаки террористов. На данный момент военные продолжают ликвидировать бандформирования.

В МИД РФ сообщили, что российские граждане не пострадали в результате террористических атак в Мали. Посольство РФ находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами страны.

В ведомстве также призвали россиян воздержаться от поездок в Мали, а тех, кто уже находится там, – принять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности. Российская сторона продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

