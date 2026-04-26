Путин встретится с главой МИД Ирана Арагчи 27 апреля

Владимир Путин встретится с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в понедельник, 27 апреля, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил посол Ирана в РФ Казем Джалали, слова которого приводятся в телеграм-канале иранского посольства в Москве, Арагчи намерен обсудить с российским лидером ситуацию на Ближнем Востоке.

"Арагчи проведет консультации с российскими властями о текущем статусе переговоров, прекращении огня и событиями вокруг конфликта", – добавил дипломат.

Джалали отметил, что между Москвой и Тегераном поддерживаются регулярные контакты на высоком и высшем уровнях благодаря двусторонним отношениям и совпадению позиций по ряду международных и региональных тем. Он добавил, что при наличии новых инициатив, в том числе совместных, стороны готовы обсудить их в ходе переговоров.

Посол также подчеркнул эффективность взаимодействия России и Ирана на международной арене. В качестве примера он привел обсуждение недавней резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу, отметив, что Москва и Пекин выступили против документа, инициированного США, сочтя его несбалансированным и нерациональным.

Ранее сообщалось, что Иран сделал исключение для некоторых стран, в том числе для России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, который был закрыт Ираном после того, как США и Израиль атаковали Исламскую республику. Тегеран в ответ нанес удары по израильской территории и американским базам в регионе.

Позднее США начали блокаду канала в рамках военной операции. Отмечалось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них.

В ответ на это ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) разработали новый порядок судоходства в Ормузском проливе. В том числе, движение гражданских судов было разрешено, но по определенному маршруту. При этом военные корабли оставались под запретом.

Однако затем ВМС КСИР заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив до полного снятия блокады со стороны США. Такое решение было связано с нарушением соглашения о прекращении огня.