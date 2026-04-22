Посол Ирана: США требовали от Тегерана доступ к управлению Ормузским проливом

Представители США во время первого раунда переговоров с Ираном в Исламабаде требовали предоставить Вашингтону участие в управлении Ормузским проливом. Об этом рассказал посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

"Есть информация, что в отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении, вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения", – отметил посол, которого цитирует ТАСС.

Еще одним чрезмерным требованием США стала передача Вашингтону обогащенного урана. По словам Хосейниана, ход переговоров в определенных моментах был позитивным, по некоторым вопросам позиции сторон даже оказались близки. Однако перечисленные требования США стали предметом споров.

Ранее СМИ сообщили, что представители Ирана не будут принимать участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Тегеран принял такое решение, поскольку на данный момент не наблюдает перспектив, при которых обсуждение мирной сделки могло бы возобновиться.

Белый дом также отложил визит американской делегации в Пакистан. В данный момент американская сторона ожидает предложений от Тегерана по урегулированию конфликта.

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном. По его словам, он сделал это по просьбе пакистанского правительства.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.