Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:57

Политика
Главная / Новости /

Посол Ирана: США требовали от Тегерана доступ к управлению Ормузским проливом

Фото: ТАСС/AP/Altaf Qadri

Представители США во время первого раунда переговоров с Ираном в Исламабаде требовали предоставить Вашингтону участие в управлении Ормузским проливом. Об этом рассказал посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

"Есть информация, что в отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении, вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения", – отметил посол, которого цитирует ТАСС.

Еще одним чрезмерным требованием США стала передача Вашингтону обогащенного урана. По словам Хосейниана, ход переговоров в определенных моментах был позитивным, по некоторым вопросам позиции сторон даже оказались близки. Однако перечисленные требования США стали предметом споров.

Ранее СМИ сообщили, что представители Ирана не будут принимать участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Тегеран принял такое решение, поскольку на данный момент не наблюдает перспектив, при которых обсуждение мирной сделки могло бы возобновиться.

Белый дом также отложил визит американской делегации в Пакистан. В данный момент американская сторона ожидает предложений от Тегерана по урегулированию конфликта.

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном. По его словам, он сделал это по просьбе пакистанского правительства.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Иран отказался от переговоров с США из-за давления Вашингтона на Тегеран

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика