Белый дом подтвердил отмену визита делегации США в Пакистан

Фото: depositphotos/tupungato

Визит американской делегации в Пакистан для участия в переговорах с Ираном временно отложен. Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома.

В администрации США добавили, что в данный момент Вашингтон ожидает предложений от Тегерана по урегулированию конфликта. Белый дом пообещал проинформировать о дальнейших обновлениях по возможным очным встречам.

Изначально предполагалось, что следующий раунд переговоров Ирана и США состоится в Исламабаде 22 апреля, однако затем Тегеран отказался принимать участие в обсуждениях, подчеркнув, что Вашингтон лишь препятствует достижению приемлемого соглашения.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном до представления Тегераном мирного предложения. Однако Исламская Республика не признала продление перемирия, заявив, что будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.