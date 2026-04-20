Трамп заявил о полном контроле над ситуацией в Ормузском проливе

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью контролирует ситуацию в Ормузском проливе, передает телеканал TF1.

В телефонном разговоре с журналистом французского телеканала он также выразил разочарование действиями союзников США.

Ормузский пролив оказался закрыт Ираном после того, как 28 февраля США и Израиль начали атаку против Исламской Республики. В ответ на это страна атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

16 апреля Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласились на 10-дневное прекращение огня.

Спустя время глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на фоне перемирия в Ливане. Однако американский лидер, комментируя это, указал, что морская блокада против Ирана будет действовать до полной реализации мирной сделки.