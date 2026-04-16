Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились прекратить огонь

Израиль и Ливан договорились прекратить огонь, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Он сказал, что поговорил по телефону с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В результате они договорились о том, что в 17:00 по времени восточного побережья США, то есть в 00:00 по московскому, начнут 10-дневное прекращение огня.

Глава Белого дома добавил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира между странами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также Тегеран закрыл Ормузский пролив для судов.

Вслед за этим ливанское шиитское движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля.

