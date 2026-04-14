Эрдоган пригрозил Израилю военными действиями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может войти в Израиль. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.

По словам турецкого лидера, ничто не мешает поступить так, как ранее с Ливией и Карабахом. Свою позицию он объяснил гуманитарными причинами.

Эрдоган утверждает, что из-за действий Израиля 1,2 миллиона жителей Ливана вынуждены были покинуть дома. Он призвал мировое сообщество не допустить подобного в Палестине.

Ранее турецкие прокуроры потребовали назначить пожизненное заключение израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. До этого он был заочно арестован по обвинению в геноциде и иных преступлениях.

Обвинительные заключения направлены в 10-й суд Стамбула. В них указано, что к 1 102–4 596 годам тюрьмы должны быть приговорены 35 обвиняемых, в том числе Нетаньяху, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и другие.

