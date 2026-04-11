11 апреля, 15:15

В Турции прокуроры потребовали для властей Израиля до 4 596 лет тюрьмы

Фото: 123RF.com/karegg

В Турции прокуроры потребовали назначить пожизненное заключение израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, который был заочно арестован по обвинению в геноциде и иных преступлениях. Об этом сообщает Hürriyet.

Прокуроры направили обвинительные заключения в 10-й суд Стамбула. В них указано, что к 1 102–4 596 годам тюрьмы должны быть приговорены 35 обвиняемых, в том числе Нетаньяху, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на данном посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава Генштаба ВС Израиля Эяль Замир и глава ВМС Израиля Давид Саар Салама.

В конце прошлого года Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и еще нескольких израильских чиновников. Всего ордер распространяется на 37 подозреваемых. Они обвиняются в совершении геноцида, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи и преступлениях против человечности.

Сам Нетаньяху, который также находится под следствием по подозрению в коррупции, просил у президента страны Ицхака Герцога о помиловании. При этом прошение не содержит признания вины или раскаяния. Как отметил премьер Израиля, прекращение судебных разбирательств против него отвечает национальным интересам государства и поможет предотвратить дальнейший раскол в обществе.

