Депутат Ментцен напомнил Сикорскому о визите Нетаньяху после угроз в адрес Путина

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Глава МИД Польши Радослав Сикорский демонстрирует предвзятость, избирательно применяя правила Международного уголовного суда (МУС). Об этом в соцсети Х заявил польский депутат Славомир Ментцен, которого цитирует газета "Известия".

Таким образом чиновник прокомментировал слова дипломата о том, что Варшава не может гарантировать отсутствие ордера на перехват самолета Владимира Путина, который может пролететь над территорией республики.

В частности, Ментцен напомнил, что ранее Сикорский обещал безопасность авиасудну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время пролета над Польшей, несмотря на ордер на арест, выданный МУС.

"Перехват самолета с президентом ядерной сверхдержавы <...> представляется достаточно рискованным и может иметь совершенно непредсказуемые последствия. <...> Почему в одном случае Польша полностью игнорирует МУС, а в другом хочет подчиняться МУС", – высказался парламентарий.

Возможное появление лайнера Путина в воздушном пространстве Польши обусловлено маршрутом российского лидера в венгерский Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Сикорский подчеркивал, что МУС может приказать польскому правительству остановить самолет и "доставить подозреваемого в Гаагу", согласно выданному в 2023 году ордеру из-за обвинения Путина в связи с якобы незаконной депортацией детей с Украины в РФ.

Комментируя угрозы в отношении безопасности воздушного судна президента России, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что они говорят о готовности Варшавы совершать теракты.