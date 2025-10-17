ФРГ призвала Венгрию исполнить ордер МУС во время встречи Путина и Трампа

Фото: 123RF.com/shorohov

Венгрия обязана соблюдать свои обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), несмотря на заявление о готовности создать условия для саммита России и США, и обеспечить беспрепятственный проезд Владимира Путина. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Йозеф Хинтерзеер.

Венгрия объявила о своем выходе из Римского статута в апреле 2025 года, однако это решение вступит в силу только через год, напомнил дипломат.

"Таким образом, принципиально это пока оставляет за Венгрией обязательство следовать тому, что она взяла на себя в соответствии с Римским статутом. В случае если лицо, разыскиваемое МУС, отправляется в государство – участник Римского статута с целью, например, участия в мирных переговорах, нет четкого регулирования", – цитирует Хинтерзеера РИА Новости.

По его словам, о таких вопросах МУС необходимо заблаговременно уведомить, согласно статье 97, положения которой запрещают государствам-участникам самостоятельно интерпретировать Римский статут. Поэтому Венгрия обязана обратиться в суд для получения соответствующего разрешения, добавил дипломат.

В свою очередь, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер подчеркнул, что правительство Германии "приняло к сведению" информацию о встрече президентов России и США в Будапеште, добавив, что страна поддерживает усилия Трампа, направленные на продвижение мирного процесса по Украине.

"Мы поддерживаем это, но весьма скептически настроены относительно того, как Владимир Путин поведет себя в этом вопросе", – заявил Майер.

Путин и Трамп договорились провести личную встречу в венгерском Будапеште во время телефонного разговора. Ей будет предшествовать встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона.

Венгерский МИД пообещал обеспечить безопасность саммита России и США. Глава ведомства Петер Сийярто подчеркивал, что Путин сможет беспрепятственно приехать в Венгрию, провести переговоры и улететь обратно.

Ордер на арест президента России был выдан МУС в марте 2023 года. Под аналогичные рестрикции тогда подпала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Суд утверждал, что они могут быть связаны с незаконной депортацией детей с Украины в Россию.

Комментируя ситуацию, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что исполнение такого решения может рассматриваться как повод для войны. Поэтому страны должны понимать последствия конфликта с ядерной державой.