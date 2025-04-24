Медведев предупредил о войне в случае исполнения ордера МУС против Путина

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Ордер Международного уголовного суда (МУС) против Владимира Путина незаконен, поэтому страны перед его исполнением должны понимать последствия конфликта с ядерной державой. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале "Правоведение" СПбГУ.

"Само исполнение такого решения может рассматриваться как casus belli (повод для войны. – Прим. ред.) в отношении стран, причастных к его принятию. Стоит ли говорить об опасности таких решений в отношении руководства ядерной державы и постоянного члена Совета безопасности ООН", – отметил он.

При этом лица, вынесшие решение об ордере, могут и должны преследоваться следствием и судом той страны, чье руководство незаконно привлекается к ответственности. При этом ордер на арест российского лидера в целом противоречит Римскому статуту.

"В случае, когда данное лицо пользуется иммунитетом как должностное лицо государства, не участвующего в статуте, а Гаагский уголовный суд не заручился сотрудничеством такого государства, выдача подобного ордера и направление судом просьбы государству-участнику арестовать указанное лицо и передать его в распоряжение суда противоречат ст. 98 статута", – подчеркнул Медведев.

Кроме того, МУС не представляет международное сообщество государств, так как Римский статут не поддержала та часть стран, где проживает большая часть населения Земли. Речь идет о трех из пяти постоянных членов Совбеза ООН, России, КНР и США, а также других государствах Азии и Арабского Востока.

Альтернативой МУС, по задумке Медведева, мог бы стать другой международно-правовой орган, который можно было бы создать в рамках БРИКС. При этом создатели Международного уголовного суда в 1998 году своими благими намерениями "вымостили дорогу в ад", уверен он.

"И чем дальше, тем более реальный. Это прискорбно, но, к сожалению, более чем закономерно", – отметил зампред Совбеза России.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В судебном органе расценили, что они могут быть причастны к якобы незаконной депортации и перемещении детей из Украины в Россию.

Затем досудебная палата МУС выдала ордеры на аресты секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В Совбезе, ответив на решение МУС, назвали его ничтожным сотрясанием воздуха. В Кремле оценили выданные ордера как абсурдные.

