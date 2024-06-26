В Кремле назвали ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдными

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Москва считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что Россия не принимает юрисдикцию МУС, что дает ей основание не признавать его решения. Ранее выданные ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой РФ также считает абсурдными, заключил Песков.

Досудебная палата МУС выдала ордеры на аресты Шойгу и Герасимова 25 июня. Согласно установленным правилам, их могут задержать на территории стран, подчиняющихся суду.

Совбез России, комментируя решение МУС, назвал его ничтожным сотрясанием воздуха. Там заявили, что решение было принято в рамках гибридной войны Запада против РФ.

