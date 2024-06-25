Досудебная палата МУС выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова

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Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

Из него следует, что причиной выдачи ордера стали "предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023 года". Это говорит о том, что в случае приезда Шойгу и Герасимова в страны, которые входят в юрисдикцию МУС, они будут арестованы.

Между тем юрисдикцию МУС не признают Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Там заявили, что они могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

