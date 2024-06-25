Миллер: США приватно взаимодействуют с МУС по обвинениям против России

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Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о приватности взаимодействия страны с Международным уголовным судом (МУС) против России.

Представитель американских властей отказался комментировать данные обсуждения, сославшись на это обстоятельство.

"Я не хочу говорить о любых приватных обсуждениях или каналах между нами или любой структурой, которая проводит подобные расследования", – цитирует РИА Новости ответ Миллера на вопрос журналистов о сотрудничестве Вашингтона и МУС против Москвы.

Однако он не стал отрицать, что власти Штатов поддерживают решения МУС в отношении России, снова подчеркнув, что все же не намерен нарушать приватность этого взаимодействия.

Ранее сообщалось, что досудебная палата МУС выдала ордеры на арест секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Представители суда назвали причиной данного решения "предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023 года".

