Совбез назвал решение МУС по аресту Шойгу ничтожным сотрясанием воздуха

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Совет безопасности (СБ) РФ назвал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря СБ Сергея Шойгу ничтожным сотрясанием воздуха, так как юрисдикция МУС не распространяется на Россию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

В СБ добавили, что решение было принято в рамках гибридной войны Запада против России.

Досудебная палата МУС выдала ордеры на арест Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова 25 июня. Причиной этому стали "предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023 года".

До этого прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также на лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа и главу политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Так как они могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа "как минимум с 8 октября 2023 года".