Медведев назвал террористами обратившихся в МУС членов FIDH

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Обратившиеся в Международный уголовный суд (МУС) члены Международной федерации прав человека (FIDH) являются террористами. Об этом в соцсети X заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, обращение от них можно считать признанием эффективности совместных усилий против киевского неонацистского режима.

"Оно пришло от таких организаций, как НПО, принадлежащих отвратительному старому чудаку Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы", – подчеркнул политик.

Как отметил Медведев, такие НПО являются пособниками террористов, которые 7 июня убили более 20 мирных граждан.

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

Он заявил, что Нетаньяху и Галант, в частности, могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

Байден отметил, что Вашингтон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергает обвинения прокурора МУС против руководства Израиля. Однако координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против МУС.