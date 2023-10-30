ЦАХАЛ освободила похищенную ХАМАС израильскую военнослужащую

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Бойцы Армии обороны Израиля во время наземных операций в секторе Газа освободили одну военнослужащую, которая была в заложниках у палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"Сегодня вечером в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ури Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября", – следует из заявления.

По последним данным, подтвержденное число заложников в секторе Газа составляет 239 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

28 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о начале второго этапа войны. Спустя два дня очевидцы рассказали об израильских танках на подступах к анклаву.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

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