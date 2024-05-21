Байден заявил, что не считает происходящее в секторе Газа геноцидом

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Вашингтон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергает обвинения прокурора Международного уголовного суда (МУС) против руководства Израиля. Об этом со ссылкой на президента США Джо Байдена сообщает РИА Новости.

"И позвольте мне четко заявить: на что бы ни намекал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет эквивалентности – никакой. Мы всегда будем стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности", – добавил Байден.

Накануне, 20 мая, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

Он заявил, что Нетаньяху и Галант, в частности, могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

Советник офиса премьера еврейского государства Дмитрий Гендельман назвал подобное решение "кровавым наветом" на Израиль. По его словам, оно не помешает стране защищать себя и достигнуть всех целей войны.