Глава дипломатии ЕС заявил, что принял к сведению запрос прокурора МУС об аресте Нетаньяху

Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС. Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети X.

Боррель также добавил, что МУС является независимым в своих решениях, а его мандат заключается в "преследовании наиболее тяжких преступлений на основании международного права".

Ранее прокурор МУС Карим Хан, потребовавший выдачи ордера, заявил, что Нетаньяху и Галант могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

Советник офиса премьера еврейского государства Дмитрий Гендельман назвал такое решение "кровавым наветом" на страну. Сам Нетаньяху заявил, что запрос прокурора МУС на выдачу ареста не остановит его.