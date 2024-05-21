00:10Политика
Глава дипломатии ЕС заявил, что принял к сведению запрос прокурора МУС об аресте Нетаньяху
Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС. Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети X.
Боррель также добавил, что МУС является независимым в своих решениях, а его мандат заключается в "преследовании наиболее тяжких преступлений на основании международного права".
Ранее прокурор МУС Карим Хан, потребовавший выдачи ордера, заявил, что Нетаньяху и Галант могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.
Советник офиса премьера еврейского государства Дмитрий Гендельман назвал такое решение "кровавым наветом" на страну. Сам Нетаньяху заявил, что запрос прокурора МУС на выдачу ареста не остановит его.
Новости мира: 28 палестинцев погибли из-за авиаударов армии Израиля по сектору Газа