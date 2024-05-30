Politico: Нетаньяху удивлен и разочарован отказом США от введения санкций против МУС

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике администрацию президента США Джо Байдена за то, что те отказались ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает издание Politico.

"Нетаньяху заявил, что он удивлен и разочарован тем, что администрация Байдена не поддержит санкции в отношении суда по военным преступлениям, добивающегося его ареста", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что заявления израильского премьер-министра свидетельствуют об углубляющемся расколе между Израилем и США, которые все больше расходятся во мнениях относительно действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

Он заявил, что Нетаньяху и Галант, в частности, могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

Байден отметил, что Вашингтон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергает обвинения прокурора МУС против руководства Израиля. Однако координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против МУС.