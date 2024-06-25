Песков: заявление МУС о стремлении сотрудничать с РФ абсурдно

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Заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о стремлении инстанции к сотрудничеству с Россией по ситуации на Украине является абсурдным и беспредметным, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как абсурд. Мы не признаем юрисдикцию этого суда. Не считаем законными его вердикты. Не видим малейшего предмета для сотрудничества", – подчеркнул представитель Кремля в ответ на просьбу ТАСС оценить соответствующие слова прокурора МУС.

25 июня досудебная палата МУС выдала ордеры на арест секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Представители суда назвали причиной данного решения "предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023 года".

При этом в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченного при российском лидере по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции заявляли, что они могут иметь отношение к военным преступлениям, под которыми имелась в виду незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

