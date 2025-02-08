Бербок заявила, что прекращение работы МУС доставит Путину величайшую радость

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС) и заявила, что прекращение работы суда принесет радость Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на сообщение МИД ФРГ, передает РИА Новости.

Ранее в Берлине заявили, что Германия поддерживает МУС, несмотря на решение США ввести санкции.

"Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина", – подчеркнула Бербок.

Министр также отметила, что поддержка международного права и Международного уголовного суда является "наивысшим приоритетом в области безопасности" для Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Международный уголовный суд в том, что тот осуществлял незаконные действия против Штатов и Израиля. Поэтому Вашингтон подписал указ о введении санкций против должностных лиц МУС. Эти меры включают блокировку собственности и активов, а также запрет на въезд в США для членов суда и их семей.

Такое решение было принято из-за преследования МУС премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны государства Йоава Галанта, которых подозревают в военных преступлениях против человечности в секторе Газа.

МУС, в свою очередь, осудил санкции США, введенные против должностных лиц организации. Представители суда назвали это ущербом "независимой судебной работе" и обязались продолжить обеспечивать правосудие и давать "надежду миллионам невинных жертв зверств" по всему миру.

