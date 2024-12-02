МИД Армении заявил о готовности к сотрудничеству с МУС

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности страны сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС). Об этом он сообщил во время рабочего визита в Гаагу, где встретился с председателем МУС Томоко Аканэ.

"Министр Мирзоян подчеркнул готовность Армении участвовать в усилиях международного сотрудничества, направленных на соблюдение международно-правовых норм и обеспечение верховенства права", – говорится на сайте МИД Армении.

Стороны обсудили различные вызовы, стоящие перед системой международного правосудия, а также отметили важность совместных усилий для преодоления таких вызовов. Кроме того, на встрече Мирзоян и Аканэ обсудили ход работы по совершенствованию национального законодательства Армении в соответствии с положениями Римского статута для того, чтобы урегулировать процедурные аспекты сотрудничества с судом.

Парламент Армении начал рассмотрение вопроса ратификации Римского статута МУС 3 октября 2023 года. С 1 февраля 2024 года Армения стала полноправным членом МУС.

В Кремле назвали вступление Армении в Международный уголовный суд ее суверенным делом. Вместе с тем для Москвы важно, чтобы вступление в МУС не сказалось на взаимоотношениях между Россией и Арменией.