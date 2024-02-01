Песков назвал вступление Армении в МУС ее суверенным делом

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Вступление Армении в Международный уголовный суд (МУС) является ее суверенным делом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нечего комментировать. В целом это суверенное право Армении", – сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, для России важно, чтобы вступление Армении в МУС не сказалось на взаимоотношениях между странами. Он подчеркнул, что РФ дорожит контактами с Арменией и стремится их развивать.

С 1 февраля Армения стала полноправным членом МУС. Республика стала 124-м государством – участником МУС и 19-м государством из восточноевропейской группы.

