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01 февраля, 14:09

Политика

Песков назвал вступление Армении в МУС ее суверенным делом

Фото: kremlin.ru

Вступление Армении в Международный уголовный суд (МУС) является ее суверенным делом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нечего комментировать. В целом это суверенное право Армении", – сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, для России важно, чтобы вступление Армении в МУС не сказалось на взаимоотношениях между странами. Он подчеркнул, что РФ дорожит контактами с Арменией и стремится их развивать.

С 1 февраля Армения стала полноправным членом МУС. Республика стала 124-м государством – участником МУС и 19-м государством из восточноевропейской группы.

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