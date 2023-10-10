Решение о ратификации Римского статута принято до ордера МУС на арест Путина – Пашинян

Фото: kremlin.ru

Ереван принял решение начать процедуру ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) еще до выдачи этим судом ордера на арест Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телеканалу Армении.

По его словам, Римский статут стал для республики возможностью, которая поспособствует повышению безопасности страны.

Пашинян добавил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой. Так, армянская сторона ничего не аннулировала и не покидала, а также не отказывалась выполнять какие-либо свои обязательства.

Как отметил премьер-министр республики, Армения выстраивает свои отношения с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года. Вместе с тем он добавил, что у Еревана есть вопросы к деятельности ОДКБ.

3 октября парламент Армении начал рассмотрение вопроса ратификации Римского статута МУС. Позднее решение было принято. По информации спикера парламента Алена Симоняна, за ратификацию проголосовали 60 депутатов, против – 20.

В свою очередь, оппозиционные партии армянского парламента "Честь имею" и "Армения" бойкотировали обсуждение. Они считают, что подобным решением власти Армении сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией.

Песков назвал ратификацию некорректным шагом с позиции взаимоотношений двух стран. Он заявил, что Россия считает армянский народ братским, однако у Москвы к руководству республики есть вопросы.

По словам зампреда парламента Армении Акопа Аршакяна, ратификация Римского статута не является недружественным шагом против России или Владимира Путина.