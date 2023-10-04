Ратификация Арменией Римского статута является частью тренда по удалению от РФ – Рябков

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Принятое парламентом Армении решение о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является частью тренда по дистанцированию от Российской Федерации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это действие укладывается, к сожалению, в сформировавшийся в последнее время тренд. Со стороны Еревана мы видим все больше демонстративных шагов, направленных на дистанцирование от России", – передает ТАСС слова замминистра.

Накануне парламент Армении начал рассмотрение вопроса ратификации Римского статута МУС. Позднее решение было принято. По информации спикера парламента Алена Симоняна, за ратификацию проголосовали 60 депутатов, против – 20.

В свою очередь, оппозиционные партии армянского парламента "Честь имею" и "Армения" бойкотировали обсуждение. Они считают, что подобным решением власти Армении сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией.

Песков назвал ратификацию некорректным шагом с позиции взаимоотношений двух стран. Он заявил, что Россия считает армянский народ братским, однако у Москвы к руководству республики есть вопросы.

По словам зампреда парламента Армении Акопа Аршакяна, ратификация Римского статута не является недружественным шагом против России или Владимира Путина.

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