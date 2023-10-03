В Армении заявили, что ратификация Римского статута не направлена против РФ

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В Армении не считают, что решение о ратификации Римского статута Международного уголовного суда – это недружественный шаг по отношению к РФ. С заявлением выступил заместитель председателя парламента республики Акоп Аршакян.

"Ратификация Римского статута никак не является недружественным актом против России или президента РФ, как это представляют некоторые наши российские коллеги. Я уверен, что напряженность в отношениях с Россией будет прояснена и преодолена", – передает ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Позднее решение было принято. По информации спикера парламента Алена Симоняна, за ратификацию проголосовали 60 депутатов, против – 20.

Оппозиционные партии армянского парламента "Честь имею" и "Армения" бойкотировали обсуждение. По их мнению, подобным решением власти Армении сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ратификацию некорректным шагом с позиции взаимоотношений двух стран. Он заявил, что Россия считает армянский народ братским, однако у Москвы к руководству республики есть вопросы.



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