Оппозиция Армении бойкотировала обсуждение Римского статута

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Оппозиционные партии армянского парламента "Честь имею" и "Армения" бойкотировали обсуждение ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и вышли из зала заседаний. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что участие в обсуждениях принимала только фракция премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", ранее заявлявшая, что проголосует за принятие данного законопроекта.

Представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян еще раз отметил, что ратификация Римского статута направлена против военных Азербайджана, которые совершили военные преступления на территории Армении.

Между тем оппозиционные партии подчеркивали, что подобным решением власти Армении сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией. Это, по их мнению, чревато тяжелыми последствиями для страны.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. По информации спикера парламента Алена Симоняна, за ратификацию проголосовали за 60 депутатов, против – 20.

28 сентября комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам одобрила законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

За принятие документа высказались все присутствовавшие. При этом представители оппозиции в обсуждении участия не принимали. Одобренный законопроект направили на рассмотрение депутатов Национального собрания Армении.

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