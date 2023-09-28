Парламент Армении приступил к рассмотрению проекта ратификации Римского статута

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Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении начала рассмотрение проекта ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщает РИА Новости.

Законопроект ратификации вынес на рассмотрение представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

По его словам, кабмин одобрил законопроект в связи с широкомасштабной агрессией против Армении в сентябре 2022 сентября и рядом грубейших военных преступлений на территории республики.

"По этой причине был возобновлен процесс ратификации, который ранее был приостановлен в 2004 году", – пояснил Киракосян.

Предлагается признать юрисдикцию суда начиная с 10 мая 2021 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти Армении ратифицируют Римский статут Международного уголовного суда в полном объеме. По его словам, это не связано и не направлено против России. Он добавил, что этот процесс больше относится к вопросам безопасности Армении.

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