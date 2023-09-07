Супруга Пашиняна выложила в Facebook совместное фото с Зеленским

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Anna Hakobyan

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сделала совместное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой. Снимок она опубликовала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Встреча состоялась на третьем "форуме первых леди и джентльменов", который прошел в Киеве 6 сентября. На фотографии Акопян пожимает украинскому лидеру руку.

Она впервые поучаствовала в мероприятии, инициированном властями Украины, а также в первый раз посетила Киев в качестве супруги премьера Армении. Как уточняют СМИ, она также передала Украине гуманитарную помощь.

После начала СВО официальные лица Армении старались не комментировать эту тему и ограничивались призывами к мирным переговорам.

Ранее Пашинян в интервью изданию La Repubblica заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. В связи с этим, добавил он, российская сторона постепенно отдаляется от Южного Кавказа.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не согласна с его высказываниями. Он также напомнил, что в России проживает больше армян, чем в Армении.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа