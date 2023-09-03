Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на интервью Пашиняна изданию La Repubblica.

В связи с этим, добавил он, российская сторона постепенно отдаляется от Южного Кавказа. По словам политика, мир между Ереваном и Баку не станет возможным, если обе стороны не признают территориальную целостность друг друга.

Он также заявил, что считает стратегической ошибкой полную зависимость Армении от России в сфере безопасности.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван передал Баку новые предложения по подписанию мирного соглашения. Он подчеркнул приверженность Армении мирной повестке.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.