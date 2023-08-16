Россия делает все для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – Полянский

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Российская сторона делает все возможное для того, чтобы нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией и улучшить гуманитарную ситуацию в регионе. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации, пишет ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день как никогда востребованы шаги на земле, которые будут направлены на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе разблокирование Лачинского коридора и использование других гуманитарных маршрутов.

Одновременно с этим Полянский отметил, что проблемы в отношениях между двумя государствами должны решаться исключительно Баку и Ереваном, и никакие навязанные извне схемы не помогут.

Жители Нагорного Карабаха должны иметь гарантии безопасности, а также соблюдения их прав на основе общепризнанных международных принципов в рамках юридического поля Азербайджана, добавил российский дипломат.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

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