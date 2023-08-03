Предложение Еревана Баку о зеркальном отводе войск остается в силе – Пашинян

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Предложение Армении Азербайджану о зеркальном отводе вооруженных сил от границы остается в силе, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, создается впечатление, что план Баку состоит в том, чтобы подписать мирный договор с положениями, оставляющими место для оспаривания установленной Алма-Атинской декларацией границы между Арменией и Азербайджаном, а затем в процессе демаркации и делимитации предъявить территориальные претензии Еревану.

"Если границы между Арменией и Азербайджаном не определены, то вопрос каких территорий поднимает Азербайджан на разных участках границы? Если такой вопрос ставится, то границы решены, а наше предложение о зеркальном отводе войск от этих границ остается в силе", – заявил Пашинян на заседании правительства, его слова передает ТАСС.

Также армянский премьер указал на то, что 361 тонна гуманитарной помощи, предназначенной для Нагорного Карабаха, продолжает оставаться на границе, поскольку Азербайджан препятствует ее транспортировке.

Он подчеркнул, что Баку грубо нарушает 6-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и незаконно блокирует ввоз гуманитарных грузов в Нагорный Карабах.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе закончились товары первой необходимости, в том числе продовольствия. В республику не поступают продукты и лекарства. Также в Ереван не могут перевезти из Степанакерта тяжелобольных пациентов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

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