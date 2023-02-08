Идея отправить в Карабах миротворцев ООН является нереалистичной – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Идея об отправке миротворцев ООН в Нагорный Карабах не является реалистичной. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в интервью РИА Новости.

Ильичев напомнил, что в Карабахе из международных организаций до сих пор работает лишь Международный комитет Красного Креста. По его словам, гуманитарные миссии ООН не получили доступ в анклав от азербайджанцев и армян даже для первоначальной миссии по определению потребностей.

"В этих условиях отсутствия подвижек по налаживанию даже международного гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции СБ ООН, едва ли реалистично", – заявил Ильичев.

Он также заявил, что стоит исходить из того, что российский миротворческий контингент справляется с задачами по восстановлению мира и безопасности в Нагорном Карабахе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Москву инициировать в Совете Безопасности ООН отправку международной миссии в Нагорный Карабах. Он попросил Россию поступить таким образом, если она будет не в состоянии выполнять взятые на себя миротворческие обязательства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Соглашение вступило в силу с 10 ноября. В него вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии и российские миротворцы направились в Карабахский регион.

В сентябре 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась. 12 декабря Азербайджан перекрыл единственную дорогу, по которой Нагорный Карабах связан с Арменией.

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