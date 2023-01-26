Попытки ЕС закрепиться в Армении могут навредить интересам армян и азербайджанцев – МИД РФ

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Попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их стремлении вернуться к мирному развитию региона. Так в российском МИД прокомментировали создание гражданской мониторинговой миссии Европейского союза в приграничных районах Армении.

Отмечается, что подобный шаг может лишь принести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что позиция России относительно закрепления внерегионального фактора в Закавказье не изменилась. В МИД считают, что если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в регионе, то согласовали бы условия работы своей миссии с Азербайджаном.

В понедельник, 23 января, главы МИД ЕС одобрили создание новой гражданской миссии в Армении, мандат которой рассчитан на два года. Сотрудники миссии должны будут отслеживать ситуацию на границе с Азербайджаном, любые инциденты, связанные с конфликтом, а затем составлять соответствующие доклады.

Кроме того, наблюдатели Евросоюза должны будут определять угрозы местным жителям и их правам, которые могли возникнуть как прямые или косвенные следствия армяно-азербайджанского конфликта.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября прошлого года. По данным Еревана, военнослужащие Азербайджана совершили обстрел территории Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Отмечалось, что под обстрел попали позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атакой оказались и гражданские объекты.

Кроме того, 12 декабря Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа. Из-за блокады Карабаха Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы суд обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.



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