В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня – МО РФ

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Российские миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", – говорится в бюллетене ведомства о деятельности миротворцев в зоне конфликта.

Отмечается, что сейчас в связи со случившимся с представителями Азербайджана и Армении проводится разбирательство.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

В сентябре прошлого года обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе. А 12 декабря Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.



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