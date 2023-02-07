07 февраля, 22:09Политика
В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня – МО РФ
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Российские миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", – говорится в бюллетене ведомства о деятельности миротворцев в зоне конфликта.
Отмечается, что сейчас в связи со случившимся с представителями Азербайджана и Армении проводится разбирательство.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.
В сентябре прошлого года обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе. А 12 декабря Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.
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