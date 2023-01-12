Захарова назвала абсурдными заявления об угрозе безопасности для Армении со стороны РФ

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Заявления о том, что Россия создает угрозу безопасности для Армении, являются абсурдными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как уточнила дипломат, Россия намерена прикладывать усилия для укрепления двусторонних отношений с Арменией и продолжать взаимодействие в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

"На этом фоне заявления из Еревана, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, это абсурд", – цитирует Захарову ТАСС.

Официальный представитель российского дипведомства также сообщила, что приоритетной для РФ задачей является предметная работа для урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора. Также российские власти готовы оказывать помощь в работе двусторонней комиссии, в том числе предоставляя картографические материалы.

Захарова также подчеркнула, что возобновлением работы транспортных коммуникаций в регионе занимается трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. В рамках подготовки ими был осуществлен ряд действий.

Ранее на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин затронул вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. По словам российского лидера, тема урегулирования армяно-азербайджанских отношений является приоритетной.

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