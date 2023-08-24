Ереван передал Баку новые предложения по подписанию мирного соглашения – Пашинян

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Ереван передал Баку новые предложения по подписанию мирного соглашения, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Он подчеркнул приверженность Армении мирной повестке.

"Должен сообщить вам, что мы направили азербайджанской стороне наше новое предложение по мирному договору между двумя странами", – сказал он.

Ранее Пашинян заявил, что предложение Армении Азербайджану о зеркальном отводе вооруженных сил от границы остается в силе. По его словам, создается впечатление, что план Баку состоит в том, чтобы подписать мирный договор с положениями, оставляющими место для оспаривания установленной Алма-Атинской декларацией границы между Арменией и Азербайджаном, а затем в процессе демаркации и делимитации предъявить территориальные претензии Еревану.

Также армянский премьер указал на то, что 361 тонна гуманитарной помощи, предназначенной для Нагорного Карабаха, продолжает оставаться на границе, поскольку Азербайджан препятствует ее транспортировке.

Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе закончились товары первой необходимости, в том числе продовольствия. В республику не поступают продукты и лекарства. Также в Ереван не могут перевезти из Степанакерта тяжелобольных пациентов.

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