Песков сообщил о несогласии Москвы с заявлениями Пашиняна

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Москва не согласна с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона ценит конструктивные отношения с Арменией и надеется, что они будут и дальше залогом крепкого взаимодействия двух стран.

"Однако с этими тезисами не можем согласиться, Россия – неотъемлемая часть этого региона, поэтому никуда она уходить не может", – сообщил официальный представитель Кремля.

Песков также напомнил, что в России проживает больше армян, чем в Армении. Многие из них являются патриотами РФ и вносят вклад в развитие страны, добавил он.

Ранее Пашинян заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Он также добавил, что считает стратегической ошибкой полную зависимость Армении от России в сфере безопасности.

В понедельник, 4 сентября, президент Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в НАТО.